Kermisseizoen Koggenland dit jaar teleurstellend van start

Het kermisseizoen in Koggenland begint dit jaar alweer niet al te goed. Vanwege de huidige coronamaatregelen gaat de kermis in De Goorn aankomend weekend niet door en ook kermis Berkhout is afgelast. “Een bittere pil”, geeft burgemeester Bonsen aan, “maar wel eentje die er geslikt moet worden.”

Vorig jaar konden de kermissen ook al niet doorgaan vanwege corona. Volhouden, met z’n allen. Dat is de boodschap van de burgemeester aan Koggenlanders. “Ik begrijp dat er behoefte is om elkaar weer te ontmoeten, de gezelligheid op te zoeken, kermis te vieren. Zowel bij inwoners als ondernemers. Corona bepaalt op dit moment anders en dat is zuur. Maar we moeten hier met elkaar doorheen."

Tot en met 5 mei worden er vanuit de gemeente geen evenementenvergunningen afgegeven. En zowel kermis De Goorn als Berkhout vallen in deze periode. Of de kermissen in de periode daarna wel kunnen doorgaan is nog onzeker. Het zou bijvoorbeeld wel mogelijk kunnen zijn om alleen wat kinderattracties neer te zetten, terwijl traditiegetrouw samen bier drinken en kermis vieren in de kroeg misschien niet kan.

Signalen

Bij de gemeente zijn er wel signalen binnengekomen van geplande activiteiten komend weekend, die niet binnen de regels passen. "Dit wordt in de gaten gehouden. Bij overtreding van de coronaregels riskeren inwoners een boete", vertelt de burgermoeder.

De gemeente laat weten bereid te zijn om met inwoners en ondernemers mee te denken over andere mogelijkheden de komende maanden binnen de coronakaders. Zo is de gemeente in gesprek met horecaondernemers over mogelijkheden voor terrassen en organiseert de gemeente passende activiteiten voor jongeren tijdens schoolvakanties. De mogelijke versoepelingen die er komen volgt de gemeente nauwgezet. Zodra het kan, wordt er van die mogelijkheden gebruik gemaakt.