Start van het Westfriese kermisseizoen: Bovenkarspel heeft liveshow in de molen

Traditiegetrouw start het Westfriese kermisseizoen tijdens Pasen in Bovenkarspel - in de volksmond ookwel de 'Pasenkermis' genoemd. Het was vorig jaar de eerste kermis waar een streep door ging en ook dit jaar zit een échte kermis er niet in. "Maar dit is ook weer een mooie kans om vorig jaar te overtreffen", zegt Adriaan van het kermiscomité. En dat hebben ze gedaan: met een liveshow vanuit de molen van het dorp.

De kermis in Bovenkarspel was dit jaar een liveshow vanuit de Ceres molen. - NH Nieuws

Uit de Ceresmolen in Bovenkarspel klinken vandaag kermishits. De nok van de molen is omgetoverd tot een kleine televisiestudio waar het kermiscomité een liveshow voor het dorp heeft opgezet. Hits van Tino Martin, Koos Alberts, Snollebollekes en nog 97 andere feestnummers komen vandaag bij mensen thuis voorbij op het beeldscherm. "We hopen gezelligheid en plezier over te brengen. Dat mensen eventjes alle ellende van corona vergeten", vertelt Jur Kruis van het kermiscomité. "En dat we volgend jaar weer live in de zaal mogen staan." Kermisborrels Tijdens het Paasweekend zoeken Bovenkarspelers elkaar normaal gesproken op voor die gezelligheid. Er zijn kermisborrels waar tientallen en soms meer dan honderd mensen op af komen. Voor de coronauitbraak zorgde het kermiscomité voor een weekendprogramma in één van de kroegen. Sinds corona beperken ze zich tot een digitale kermis alleen op Tweede Paasdag. Lees verder onder de reportage.

Zo ging kermis in Bovenkarspel er dit jaar aan toe. - NH Nieuws

Hoewel een echte kermis er dus niet in zit, zijn er her en der in het dorp mensen die elkaar opzochten in kleinere groepen. De vriendengroep van Nico Schinkel zit met zes man in de huiskamer. Ze vertellen vooraf allemaal een coronatest te hebben gedaan. "Het is balen om niet de normale kermis te hebben, maar op zich is het niet vervelend om evengoed met een paar vrienden te zitten", vertelt Nico.

Kermis op regio-omroep WEEFF

Tot 21.00 uur kun je live meekijken met de 'Kermis top 100' van Bovenkarspel op deze livestream van WEEFF Radio.

Ze proosten met elkaar op de kermis en lijken niet de enigen te zijn. Op een bepaald moment in de middag werd de livestream op 166 beeldschermen bekeken. "Het wordt wel weer wennen om het straks live op locatie te doen voor een volle zaal, in plaats van voor een camera", vertelt Adriaan van het kermiscomité. Jur vult aan: "Uiteindelijk wil je gewoon weer die volle zalen trekken."