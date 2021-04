Oneindig veel plannen uit de hoge hoed: kroegbazen organiseren tal van evenementen

Even leek het erop dat de terrassen tijdens het Paasweekend weer open mochten. Maar al snel ging er een streep door dat plan. Een jaar na de corona-uitbraak laten vier West-Friese horecaondernemers zich nog steeds niet uit het veld slaan. Samen organiseerden ze tientallen evenementen die geheel coronaproof zijn. Zo ook vandaag, met een Paastour door de regio.

Begin maart kondigden demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge aan dat de terrassen mogelijk open konden tijdens Pasen. Wel moesten de besmettingscijfers naar beneden, maar dat gebeurde niet. En dus ging er een streep door de plannen: de zoveelste teleurstelling voor de horeca. "Dus we moesten iets anders uit de hoge hoed toveren", vertelt Sebastiaan Redeker van café De Werf in Hauwert. Die hoge hoed lijkt er eentje te zijn zonder bodem: samen met drie andere West-Friese horecaondernemers organiseerde Redeker al tientallen coronaproof evenementen. Discostraat Vandaag was dat een Paastour met bijna driehonderd deelnemers. Bij elke kroeg stond een drive-through klaar, waar je een hapje en een drankje geserveerd kreeg. Bij Perry Meinen van eetcafé d'Ontmoeting in De Goorn kon je langs een 'live jukebox' rijden. En bij Sebastiaan Redeker stond er een 'discostraat' opgesteld.

Kijken naar wat wél kan: en dat is een discostraat in Hauwert. - NH Nieuws

"De discolichten zijn er, maar de muziek moet je in de auto aanzetten", vertelt Redeker. "Want dat mochten we helaas niet doen." De originele plannen waren namelijk veel groter. Naast de discostraat en een paasspeurtocht voor de jeugd, had een tulpenkweker 20.000 tulpen klaar staan voor een pluktuin. Redeker: "De gemeente had gezegd: 'Je hebt nu twee dingen, doe de derde alsjeblieft niet'." De vier horecaondernemers Sebastiaan Redeker, Perry Meinen, Elle Mol (de Harmonie, Oosterblokker) en Barry van der Oord (Les Deux Ponts, Oudendijk) begonnen hun samenwerking een jaar geleden.

Quote "We lopen allemaal op het randje: op zoek naar wat wel en wat niet mag" Sebastiaan Redeker, Horecaondernemer

Voor hen was het een jaar waarin gezocht werd naar mogelijkheden. "We lopen allemaal op het randje: op zoek naar wat wel en wat niet mag", aldus Redeker. "Zo ook vandaag. De gemeente was het er niet mee eens. Ze hebben het in heel Noord-Holland aangekaart, bij zeventien gemeentes. Heel veel gemeentes zeiden: 'Kom op, het is een tour'." Uiteindelijk konden de plannen dus grotendeels doorgaan. De discostraat. Tekst gaat verder na de foto

Voorafgaand aan deze Paastour waren er heel wat andere evenementen. Dat begon met een digitale quiz met vierhonderd deelnemers. Daarna volgden bingo-liveshows. "We deden net als Gaston: met een gouden koffer kwamen we bij mensen thuis. Mensen mochten live inbellen als ze bingo hadden. Het leek net alsof je een echt televisieprogramma aan het maken was." Eerder deze week riepen de burgemeesters van de grote steden op om de terrassen weer te openen. Maar wanneer dit gaat gebeuren is niet bekend. Redeker heeft geen hoop op een heel snelle opening: "Ik hou het op hetzelfde als vorig jaar: 1 juni. En dan hoop ik dat het ergens in oktober weer een beetje normaal is."