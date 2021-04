Even de coronacrisis vergeten: voetbalclinic voor jongeren van balkunstenaar Touzani

Vier bekende topvoetballers gaven vanmorgen clinics voor jongeren bij voetbalvereniging De Blokkers. Het is het eerste grote sportevenement dat gehouden wordt sinds de coronacrisis. De behoefte om te voetballen en elkaar weer te zien, is volgens organisator Suzanna Deckers dan ook groot: "Jongeren hebben veel thuis gezeten door corona, daar word je somber van." Bijna tweehonderd Hoornse jongeren deden mee.

"Fijn dat we weer zulke dingen mogen", zegt de 12-jarige Levy die meedoet aan de les van balkunstenaar Soufiane Touzani. Bekend van tv en van zijn Youtubekanaal, weet Touzani de jongeren wel uit te dagen. "Dit hebben ze verdiend. Ze hebben heel lang hun best gedaan en netjes geweest, vandaag mogen ze genieten."

Het volgende sportevenement staat gepland voor 30 april bij S.V. Westfriezen. "Nu was het voor jongeren van 12 tot 18 jaar maar op 30 april organiseren we het voor kinderen van 7 tot 12 jaar."

Er wordt veel extra geld voor de sport uitgetrokken. Vanuit het Rijk is in januari al een steunpakket verlengd en daar is 240 miljoen euro voor vrijgemaakt. "Ook hebben we vanuit Hoorn geprobeerd om de activiteiten die zijn weggevallen, dat geld in te zetten voor evenementen als deze", legt wethouder sport, Kholoud Al Mobayed uit.

"Ze waren hier al een uur van tevoren, ze staan echt te trappelen om wat te gaan doen", vertelt Suzanna Deckers van Team sport van gemeente Hoorn. Het evenement Soccer Skills is de eerste in een reeks evenementen die gemeente Hoorn met Stichting Netwerk en Hovocubo organiseert de komende maanden.

