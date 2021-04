Organisatie kermistent Venhuizen wil testevenement tijdens kermis

De organisatie van kermisfestival Venhuizen wil tijdens de kermis een testevenement organiseren. Dat moet tijdens Pinksteren gebeuren. Het zijn nog slechts plannen: maar wie niet waagt, wie niet wint, denkt organisator Sebastiaan Redeker. "Ik ben wel iemand die van een uitdaging houdt, korte klappen en gaan met die banaan."

Sebastiaan Redeker / NH Nieuws

Er zijn plannen genoeg bij Sebastiaan Redeker, de organisator van kermisfestival Venhuizen. Voor een coronaproof testevent heeft hij een Beiers feest in gedachten. "Net als die bierfesten", legt hij uit. "Mensen zitten aan tafels, maar wel met ruimtes tussen elkaar. En iets geks: bijvoorbeeld dat ieder kwartier een tafel mag dansen of gek doen." Voordat de plannen realiteit zijn, is er nog een lange weg te gaan, zo vertelt Redeker. "Het is eigenlijk nog minimaal. We hebben nog maar vijf procent en de andere 95 procent moeten we nog binnenhalen."

Redeker heeft zijn idee allereerst gedeeld met de gemeente. De gemeente Drechterland laat aan NH Nieuws weten dat niet de gemeente, maar de rijksoverheid gaat over testevenementen. De overheid bracht eerder een lijst met pilotevenementen naar buiten voor de maand april. In april staan 136 testevenementen in Noord-Holland op de agenda. Er vinden geen evenementen in West-Friesland plaats. Het artikel gaat verder onder de video

Dit zijn de plannen voor de kermistent in Venhuizen. - NH Nieuws

De lijst van testevenementen in mei is nog niet bekend. Als Redeker de plannen van een Beiers feest moet aanpassen om op die lijst te komen staan, dan ligt een plan B ook klaar: "Stel dat het half mei wel met sneltesten kan, dan heb ik gevraagd of de gemeente daar aan wil meewerken", vertelt hij. "Ik heb gevraagd of we dan om tafel kunnen om te bekijken of we het dan buiten, met kleine gezelschappen en met sneltesten kunnen doen." De veiligheidsregio en de gemeente verwijzen voor de pilotevents allebei door naar de rijksoverheid. Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat weten dat het organiseren van evenementen vooralsnog alleen via de pilotevents van de overheid mogelijk is.