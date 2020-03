Streep door 13 West-Friese kermissen: teleurstelling voor inwoners en financiële klap voor kroegen

WEST-FRIESLAND - Met Pasen als startschot stond het kermisseizoen voor de deur. Maar door de coronamaatregelen zijn alle kermissen tot 1 juni afgelast en dat betekent een streep door dertien kermissen in de regio. Dat is niet alleen een grote teleurstelling voor feestgangers, maar ook een flinke financiële klap voor horecaondernemers.

Met borrels en een kroeg vol gezelligheid is de kermis voor velen het feest van het jaar. Maar die vlieger gaat nog even niet op en daarmee zien kroegeigenaren een groot deel van hun omzet verdampen. Natuurlijk, gezondheid staat voorop, zeggen de horecaondernemers allemaal. Maar de kermis zorgt bij veel van hen voor een groot gedeelte van de jaaromzet en dat lopen ze nu mis. "Wat een carnaval in het zuiden is, dat hebben wij met kermis. Dat is allesbepalend voor je liquiditeit en je basis voor de rest van het jaar", vertelt Perry Meinen van d'Ontmoeting in De Goorn. "Je praat wel over 20, 25 procent, wat je mist." Tekst loopt door onder de video.

NH Nieuws

In Venhuizen stond de kermis gepland in het laatste weekend van mei. Sebastiaan Redeker had voor het tweede jaar de organisatie van de kermistent in handen. Alles was zo'n beetje geregeld: de Dolly Dots zouden optreden met daarnaast bandjes uit de regio, een Bolle Jan -show en karaoke als afsluiter. De nodige kosten zijn al gemaakt en Sebastiaan bekijkt nu de mogelijkheden om de kermis te verplaatsen. Van veel Venhuizers kreeg hij al berichtjes over het afgelasten van hun kermis. "De telefoon stond niet stil, heel veel mensen vinden het echt zonde en vroegen 'Bas we moeten iets anders verzinnen'", aldus Sebastiaan. "Daarin is het lastig om mensen een antwoord te geven, want dat is er gewoon nog niet." Tekst loop door onder de video.

NH Nieuws

Niet alleen de horeca was volop in voorbereiding voor de kermis. Ook bij kermiscomités en vriendengroepen die een kermisborrel organiseren was de voorpret begonnen. Zo is de kermisborrel in Berkhout inmiddels het grootste evenement van het dorp en daar moeten de nodige voorbereidingen voor getroffen worden. Zo'n 25 vrienden tussen de 18 en 39 jaar organiseren de borrel Berkhouse, dat steeds meer een festivalachtige vorm begint aan te nemen. Hun ouders zijn ook van de partij: moeder zit bij de muntenverkoop, de drank ligt opgeslagen bij degene met een tulpenbedrijf en een andere ouder helpt weer met de financiën.

Dertien afgelaste kermissen, waar zijn die? In april en mei stonden eigenlijk deze kermissen in de agenda: Bovenkarspel, Twisk, Oostwoud, De Goorn, Berkhout, Spierdijk, Sijbekarspel, Wognum, Hoogkarspel, Opmeer, Zwaag, Venhuizen en Ursem.

Samen zorgen ze ervoor dat 'Berkhout op de kaart wordt gezet'. Meewerken aan zo'n kermisborrel geeft een saamhorigheidsgevoel, zo vertelt organisator Sjon Kooy. "Het laat zien wat we kunnen en dat maakt Berkhouse en de kermis daarin mooi." Bij hen loopt de financiële schade tot in de duizenden euro's, maar de buffer is groot genoeg. De organisatie laat dit jaar schieten en gaat niet voor een verplaatsing naar later in het jaar. Ze gaan ervoor zorgen dat alles wat nu geregeld is er over een jaar hopelijk wel staat.