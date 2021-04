Weer vertraging vaccineren zorgmedewerkers: "Personeel zit er echt op te wachten"

In de Verenigde Staten zijn al zeven miljoen mensen ingeënt met het Janssen-vaccin, zes van hen kregen last van trombose. Eén vrouw overleed.

"We hoopten heel erg dat het Janssen-vaccin juist voor AstraZeneca in de plaats zou komen. Nu moeten we weer tegen een grote groep zorgmedewerkers zeggen 'sorry, het gaat weer niet door'", laat de woordvoerder van het West-Friese ziekenhuis weten. "Als we niet met Janssen mogen prikken, hopen we dat er snel een alternatief komt."

Dit is niet de eerste tegenslag als het gaat om het vaccineren van zorgmedewerkers. Zij zouden ingeënt worden met het middel van AstraZeneca, maar dat werd al eerder aan banden gelegd. Wegens zeldzame bijwerkingen als een laag aantal bloedplaatjes en trombose, besloot de overheid een prikpauze in te lassen.

Het Janssen-vaccin gaat naar 60-minners, staat in de huidige vaccinatiestrategie. Daar vallen ook zorgverleners en mensen met een medische indicatie onder. Maandag werden de eerste 79.200 doses geleverd, 35.000 daarvan waren voor de ziekenhuizen bestemd. Maar het EMA kwam vandaag met het advies om die vaccins voorlopig even in de opslag te laten. En De Jonge wil niet beginnen met prikken met het Janssen-middel tot er meer bekend is over het onderzoek van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), naar mogelijke ernstige bijwerkingen.

Volgens de woordvoerder is dit besluit 'ontzettend vervelend'. "De vaccins zouden vrijdag geleverd worden, de vraag is nog maar net of dat doorgaat. We zijn nu in afwachting daarvan."

"Niemand is blij met dit besluit, we lopen nu alweer vertraging op"

Klein deel van zorgmedewerkers ingeënt

Bij zowel het Dijklander Ziekenhuis als het Tergooi Ziekenhuis is nog maar een klein deel van het personeel ingeënt. Er is bij beide ziekenhuizen een vaccinatieronde geweest. Bij het Dijklander Ziekenhuis was dat aan het begin van het jaar. "Rond de 480 medewerkers zijn nu ingeënt, met het vaccin van Pfizer/BioNTech."

In het ziekenhuis werken in totaal 3.000 medewerkers, inclusief administratief personeel. "Zij zitten al een tijd te wachten op een vaccin, en wij denken nu 'kom maar door'."

Ook in het Tergooi Ziekenhuis doet zich zo’n situatie voor. "Er zijn nu ruim 400 medewerkers ingeënt, van de 3.000 in totaal. Daar zitten ook mensen bij die niet in de acute zorg werken", laat een woordvoerder van het Gooise ziekenhuis weten.

Zij zouden voor deze ronde ongeveer 370 doses krijgen. "Niemand is blij met dit besluit, we lopen nu alweer vertraging op", aldus de woordvoerder.

Geen verplichte vaccinatie

Het komt ook voor dat zorgmedewerkers geen gehoor geven aan de vaccinatieoproep. Maar of dat is omdat ze mogelijk huiverig zijn voor de bijwerkingen van AstraZeneca of Janssen, is niet bekend. "We verplichten de vaccinatie niet, en dat willen we ook zeker niet", laat de woordvoerder van het Dijklander Ziekenhuis weten.

"Soms geven mensen geen gehoor aan de vaccinatieoproep, maar we weten niet waarom. Het kan zijn omdat ze bijvoorbeeld corona hebben, en dan moet je even wachten met vaccineren. Maar als mensen weigeren of geen gehoor geven, vragen we zeker niet door naar de reden."

Breed inzetten

Een ding is zeker: zorgmedewerkers moeten nu nog langer wachten op hun prik. Volgens demissionair zorgminister De Jonge zou het compleet wegvallen van het Janssen-vaccin voor een vertraging van maar liefst zes weken zorgen. Maar De Jonge gaat ervan uit dat "we het breed kunnen inzetten, hooguit met een doelgroepbeperking".