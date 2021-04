Huisarts Burggraaff prikt door met AstraZeneca: "Ook goed voor 60-minners"

"Dat vaccin is bedoeld om je te beschermen en die bescherming kan niet zonder kosten", beargumenteert Burggraaf. Nu stoppen zou volgens de huisarts dan ook onverstandig zijn. "Wie weet overlijdt iemand dan aan de gevolgen van corona terwijl hij gevaccineerd had kunnen zijn."

Twee keer per uur druppelt er een groep van ongeveer vijftien mensen de praktijk van Burggraaf binnen om zich te laten vaccineren. Die groep is voornamelijk 60 plus, maar ook zestigminners laten zich nog steeds met AstraZeneca vaccineren. "Toen ze mij belden dat ze plek hadden, heb ik niet getwijfeld", vertelt de 46-jarige Erwin Bleumink. "Hoe eerder het gedaan is, hoe eerder een ander geholpen kan worden, hoe eerder we verder kunnen."

Huisarts Burggraaff ziet meerdere mensen onder de 60 die dezelfde keuze maken als Bleumink. "Er zijn dus wel mensen die denken: dat vaccin is toch wel goed, want ik ben nogal bang voor corona dus ik denk dat ik er verstandige aan doe om wel een vaccinatie te halen."

Bekijk hieronder een reportage over de keuze van huisarts Burggraaff. Tekst gaat door onder de video.