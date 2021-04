Enthousiaste buren brengen plantjes voor gemeenschappelijke ontmoetingstuin Andijk

“Het was hier eigenlijk een beetje een dooie boel” zegt buurman Kevin over het stukje Andijk bij de hoofdingang van zorgcentrum Sorghvliet. En hoewel hij vooral de planten bedoelt, benadrukt Kevin: “Een beetje reuring ken nooit kwaad.” Dit weekend zijn de eerste plantjes de grond in gegaan voor de ontmoetingstuin die er op die moet komen; plantjes die de buren zelf kwamen poten. Verslaggever Sander Huisman ging op pad en keek hoeveel reuring er was bij de plantmiddag.

De oproep aan buurtbewoners was duidelijk: de eerste schop gaat de grond in, breng planten die u kunt missen. De buurman uit Andijk-West die op de fiets aan komt rijden heeft een schep in de hand en een mooie plant onder de snelbinders. Buurman Kevin had een appelboom over en heeft de helpers inmiddels al van koffie voorzien; zo lijkt op de eerste dag van de ontmoetingstuin het plan nu al een succes. Opbouwwerker Sylvette Ernsting van de gemeente Medemblik kwam het plan van een ontmoetingstuin tegen in de archieven en besloot dat na alles wat er niet door kan gaan in deze tijd, dit plan stapje voor stapje wél uitgevoerd kan worden. Samen met Joost Botman en Edith Hartog werken ze aan de ontmoetingstuin ‘Lief Plekje Grond’ aan de Sorghvlietlaan in Andijk. “Het is het bedoeling dat dit een levendig centrum wordt van Andijk.” Artikel gaat verder onder de foto

Buurtbewoners planten meegebracht pootgoed in onmoetingstuin - Sander Huisman / WEEFF

De scholiere die om de hoek woont is inmiddels officieus gekroond tot leider van de groep. Met haar middelbare groen-opleiding en haar hele jeugd in Andijk, heeft ze genoeg ervaring om sturing te geven aan het wat en waar in de tuin. Ze zal vaak genoeg langskomen om de plantjes water te geven als dat nodig is. “We gaan uiteindelijk uitbreiden, de heggen gaan er binnenkort uit. En er komen kippenhokken.” Bekijk meer afleveringen van Sander Op Pad in West-Friesland