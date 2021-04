Ontmoetingstuin bij ingang verzorgingshuis: 'Saamhorigheid juist in deze tijd belangrijk'

Er moet nu eindelijk een ontmoetingstuin komen voor de bewoners van verzorgingshuis Sorghvliet en inwoners van Andijk. Het idee is een aantal jaren gelden al bedacht, maar werd op de lange baan geschoven. Sylvette Ernsting, opbouwwerker bij de gemeente Medemblik, blaast er nu samen met anderen weer nieuw leven in. Volgende week zaterdag gaat de eerste schop in de grond.

Opbouwwerker Sylvette steekt samen met Edith Hartog, die er eerder ook al betrokken bij was, de handen uit de mouwen. Volgens Edith is de tuin juist nu erg belangrijk. "Mensen hebben momenteel weinig vertier en het is daarom belangrijk om dan de saamhorigheid op te zoeken."

Op dit moment is de plek waar de 'Ontmoetingstuin Lief Plekje Grond' gaat komen nog een perkje van de gemeente. "Dat is onderhoudsarm met een paar bankjes, maar daar kunnen we veel meer van maken", vertelt Edith.

Vrijwilligers die meehelpen

Edith lijkt het mooi als vrijwilligers zich aanmelden om de tuin samen te onderhouden. "Het is toch hartstikke leuk wanneer wij daar bezig zijn met de tuin er ook aanspraak ontstaat daardoor. Mensen roepen in deze tijd om een praatje."

De ontmoetingstuin is er niet alleen voor de bewoners van Sorghvliet, maar voor iedereen in het dorp. "Het is juist zo mooi dat het een gezamenlijk initiatief is en dat we laten zien dat de bewoners van het verzorgingshuis nog midden in de maatschappij staan."