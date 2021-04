Haarlem NL V Strandpachter niet rouwig om terrassenbesluit: "Ik zat er niet heel erg om te springen"

Niels Priester van Mango's Beachbar en ook voorzitter van de Vereniging voor Zandvoortse Strandpachters is niet verbaasd over het besluit van het demissionaire kabinet over het gesloten houden van de terrassen. Hij kon het zich al niet voorstellen dat de terrassen voor Koningsdag weer open zouden mogen. En eigenlijk is hij er niet eens zo rouwig om. "Ik zat er niet heel erg om te springen."

Niels heeft bij zijn strandtent een groot terras en zou deze graag open willen gooien voor zijn gasten. Maar gezien het frisse weer en de harde wind, is het niet bepaald terrasweer. En daarmee zou het besluit om de terrassen per 21 april te openen, ongelegen komen voor Niels. "Kijk als we open gaan, dan probeer je toch weer wat neer te zetten. Dan zorg je toch dat je een groot deel van je kaart paraat hebt en als het weer dan tegenvalt, dan kan je alles weer weggooien." En dat kan Niels zich in dit 'coronajaar' eigenlijk niet permitteren. Daarbij komt ook nog eens dat hij zijn gasten geen onderdak kan bieden als het zou gaan regenen.

Quote "Ik vond het een moeilijk verhaal om de terrassen nu open te gooien, want wat ga je doen als het slecht weer wordt?" Niels Priester Vereniging Zandvoortse Strandpachters