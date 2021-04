Vaccineren en verwonderen in herstelde Corneliuskerk

De Corneliuskerk in Limmen is vandaag het domein van de lokale huisartsenpost. 500 corona-vaccinaties worden er gezet bij inwoners tussen de 60 en 65 jaar. Tegelijkertijd kunnen alle 'prik-klanten' zich verwonderen over hoe de kerk is herrezen uit de as. In 2018 brandde het kerkgebouw deels af, maar is inmiddels is het herstel zo goed als afgerond. "We krijgen veel positieve reacties", zegt pastor Johan Olling.