Twee jaar na verwoestende kerkbrand Limmen: "We zijn er nog niet, maar halen de Kerst"

LIMMEN - Precies twee jaar geleden brandde de Corneliuskerk deels af. Het uitslaande vuur verwoestte het dak en het interieur. De wederopbouw vordert gestaag, maar klaar om in de kerk 'te kerken' zijn ze nog niet in Limmen. "We hadden graag sneller gewild, maar Kerst gaan we halen", stelt pastor Johan Olling.