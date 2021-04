Geen groot scherm in Johan Cruijff ArenA bij bekerfinale Ajax-Vitesse

Ajax staat het niet toe dat 5.000 fans op zondag 18 april de bekerfinale op een groot scherm kijken in de Johan Cruijff ArenA. De overheid had daar dinsdag toestemming voor gegeven.

De club laat weten wel mee te werken aan de test met toeschouwers op zondag 25 april. Dan speelt Ajax in de eredivisie een thuiswedstrijd tegen AZ. Mochten de Amsterdammers de komende twee competitieduels winnen, dan is dat de kampioenswedstrijd voor Ajax. Er zijn dan 7.500 fans welkom in de Johan Cruijff ArenA.

Donderdagavond speelt Ajax zonder toeschouwers thuis tegen AS Roma in de kwartfinales van de Europa League. De aftrap in Amsterdam is om 21.00 uur.