Urby Emanuelson kijkt als supporter naar Ajax - AS Roma: "Gevoel dat nooit weggaat"

Met veel belangstelling zit Urby Emanuelson donderdag voor de tv bij Ajax - AS Roma. De kwartfinale in de Europa League betekent een clash tussen twee voormalige werkgevers van de Amsterdamse voetballer.

"Als kind van de club, heb ik een voorkeur voor Ajax", zegt de 34-jarige Emanuelson, die momenteel bij FC Utrecht onder contract staat. "Dat is een gevoel dat nooit meer weggaat. Ik kijk als supporter en hoop dat Ajax de wedstrijd winnend afsluit. Ze hebben de laatste jaren in Europa goede uitslagen geboekt en ik denk dat het de trots van het Nederlands voetbal is."

Quote

Wisselvallig AS Roma

Van AS Roma heeft Emanuelson beduindend minder hoge verwachtingen. "Er is moeilijk hoogte van die ploeg te krijgen", concludeert de middenvelder over de club waar hij slechts twee wedstrijden voor speelde.

AS Roma bekleedt momenteel de zevende plek in de Italiaanse competitie en is bezig aan een 'wisselvallig' seizoen. "Dan hebben ze een goede uitslag en vervolgens kunnen ze weer dik klop krijgen."

Ajax - AS Roma begint donderdag om 21.00 uur in Amsterdam. De return in Stadio Olimpico volgt volgende week donderdag.