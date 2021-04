Ajax - AZ eind april met beperkt publiek

Voetbalclubs in het betaalde voetbal hebben toestemming gekregen om eind april als test publiek toe te laten bij de wedstrijden. Dit betekent dat op 25 april bij Ajax - AZ er maximaal 7500 toeschouwers aanwezig mogen zijn in de Johan Cruijf Arena.

De fans moeten wel kunnen aantonen dat ze geen corona hebben en een testbewijs kunnen overleggen. Dit alles in het kader van de fieldlabs die de overheid eerde al organiseerde bij een tweetal eerste divisie wedstrijden en de interland tussen het Nederlands elftal en Letland.

Bekerfinale Ajax - Vitesse

De bekerfinale tussen Ajax en Vitesse zal wel zonder publiek worden gespeeld. Wel heeft de overheid toestemming gegeven om in de Johan Cruijff Arena en in de Gelredome de wedstrijd te bekijken op een groot scherm. In Arnhem mogen 3000 fans de wedstrijd bekijken en in Amsterdam 5000.

KNVB-directeur Eric Gudde is blij met de nieuwe stap. "Voor het eerst hebben we tijdens een speelronde bij alle wedstrijden toeschouwers op de tribune. Het nieuwe wettelijk kader voor sneltesten moet in mei actief worden. Met nog een aantal spannende speelrondes te gaan, is het realistisch dat dit seizoen eindigt zoals het is begonnen: met supporters in de stadions die de spelers aanmoedigen."