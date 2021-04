Ook West-Friese huisartsen in de startblokken om te starten met vaccineren

De West-Friese huisartsen zijn startklaar om te gaan vaccineren tegen corona. Dat zegt Zorgkoepel West-Friesland die de huisartsenzorg ondersteunt. Na de zuidelijke provincies, wordt deze week gestart in Noord-Holland met het vaccineren van de doelgroep 60 tot 64 jaar met het AstraZeneca vaccin. Maar er zijn ook de nodige uitdagingen.

"Voorwaarden zijn uiteraard het aantal beschikbare vaccins en de wijze waarop de praktijk de anderhalvemeterregel kan garanderen. Maar ook dat er voldoende personeel is, dat is voor de ene praktijk een grotere uitdaging dan voor de ander", legt Trudie Doodeman van het crisisteam binnen Zorgkoepel West-Friesland uit. Vooral kleine praktijken moeten samenwerken om het vaccineren goed te kunnen organiseren. "We zien dat praktijken samenwerken en bijvoorbeeld met hulp van de gemeente een ruimte huren als vaccinatielocatie. "Hoe dan ook levert het voor de praktijken extra druk op, zegt Doodeman. "Praktijken zijn langer open en breiden de tijden uit naar de avonden en de weekenden om de vaccinaties te organiseren." Zo begint de huisartspraktijk in De Goorn morgenavond met de eerste vaccinatieronde. Twee avonden lang staan er teams van acht personeelsleden klaar om de 300 patiënten van de praktijk te prikken. Tekst gaat verder onder de video:

West-Friese huisarsten starten met coronavaccinaties - NH Nieuws

Praktijkmanager Koen Verhart erkent dat het de nodige druk oplevert en ook aan de balie blijft de telefoon niet stil. Zeker sinds afgelopen vrijdag bekend werd dat er een vaccinatiestop werd ingelast voor 60-minners met het AstraZeneca-vaccin. Vanmiddag oordeelde het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) dat er toch een mogelijk verband is met trombose, maar dat de voordelen van het vaccin niet opwegen tegen de bijwerkingen. Snel starten Verhart wil niets liever dan zo snel mogelijk van start met het vaccineren. Maar daar gaan wel meer protocollen aan vooraf dan bij bijvoorbeeld de griepprik. "Met de griepvaccinatie gaat dat altijd in rap tempo, daar hebben we veel ervaring mee, maar bij de coronavaccinatie zijn er extra uitdagingen, zoals het extra kwartier observatietijd na afloop. Daardoor kun je niet snel doorprikken." Doordat de huisartspraktijk in het Gezondheidscentrum zit, is er voldoende ruimte. "Wij doen alleen het observeren na de vaccinatie, buiten onder de luifel. Dat scheelt een hoop ruimte binnen." Zorgkoepel West-Friesland ondersteunt de huisartsenzorg en heeft sinds de start van de pandemie een crisisteam in het leven geroepen. Zij vertalen de RIVM-richtlijnen naar de praktijk in hapklare brokken en onderhouden contact met de crisiscoördinatoren binnen de huisartsengroepen om hen te ondersteunen. Volgens Zorgkoepel West-Friesland zijn de huisartsen in de regio er klaar voor, ook al levert het extra druk op.

Zorgkoepel West-Friesland over uitdagingen vaccineren door huisartsen - NH Nieuws

Hoewel sommige praktijken in West-Friesland volgende week zullen starten, wordt er morgenavond al in De Goorn geprikt. En daarbij gaat geen vaccin verloren. Verhart: "Vaccins zijn slechts 6 uur houdbaar. Aan het eind van de priksessies zullen we vaccins over hebben, de restanten worden onder het personeel van het Gezondheidscentrum verdeeld zodat we aan het einde van de avond, nul over hebben."