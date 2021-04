Longpatiënt Bert wacht op coronavaccin huisarts: "Ik leef onder water"

Twee jaar geleden belandt hij in het ziekenhuis waar hij twee maanden moet blijven. Na een zware longontsteking, komt hij er wonder boven wonder weer bovenop maar moet leven met longemfyseem. "Ik lijdt aan een aantal ziektes, het was een soort van 'cold turkey', het was in één keer over en ik moest stoppen met werk. Ik was muzikant, lid van een band en reisde heel Europa door."

Risicogroep

In Hoorn opende vandaag de eerste vaccinatielocatie van West-Friesland waar per dag zo'n 4.500 prikken moeten worden gezet. Omdat Pfeiffer tot de risicodoelgroep van 60 tot 64-jarigen behoort, zal hij door de huisarts gevaccineerd worden. Vanaf volgende week starten de huisartsen in Noord-Holland, eerder waren de zuidelijke provincies al aan de beurt volgens de landelijke vaccinatiestrategie.

Daarbij ging het aanvankelijk om mensen uit de geboortejaren 1956 en 1957, mensen met een BMI van boven de 40 en mensen met het syndroom van Down. Daar komt vanwege de grote levering van AstraZeneca in de noordelijke provincies nu ook de groep mensen met geboortejaren 1958 t/m 1960 bij.