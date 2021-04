Eerste prik in Hoorn is gezet: "Heel fijn dat ik aan de beurt ben"

De eerste vaccinatie op de mega priklocatie bij IJsbaan de Westfries in Hoorn is gezet. Rini Kofman uit Enkhuizen was vanmorgen de eerste, die naast de langverwachte prik ook een bos bloemen van de wethouder mee naar huis kreeg. "Ik ben heel opgelucht, voel er niks van."

Op de nieuwe priklocatie wordt een nieuwe werkwijze uitgeprobeerd, zodat het prikken sneller kan verlopen. Het doel is dat daardoor 4.500 prikken per dag kunnen worden gezet, een recordaantal voor Noord-Holland. "We willen zo graag mogelijk weer het gewone, normale leven en ik hoop dat dit de eerste stap is in de goede richting", vertelt mevrouw Kofman vlak na de prik in haar rechter bovenarm. Terwijl haar echtgenoot in de auto zit te wachten, staat binnen een delegatie van media klaar en wethouder Marjon van der Ven met een bos bloemen.

Eerste prik bij mega vaccinatielocatie Hoorn - NH Nieuws

In totaal staan er zestien prikstoelen. De zogenoemde 'prikker' loopt heen-en-weer tussen de twee mensen die gevaccineerd moeten worden. Terwijl de eerste bezig is bij de administratie, wordt er bij de ander geprikt. Of het op de eerste dag vandaag al haalbaar is zo'n grote hoeveelheid prikken te zetten? "Nou vandaag gaan we dat niet redden, we moeten even inkomen", zegt medewerker Jantine Hooghiemstra van de GGD. "Maar het is wel de bedoeling naar gelang de vaccins er zijn, echt door te pakken. Daar zijn we klaar voor!"