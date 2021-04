Lange wachtlijsten voor volkstuinen in coronatijd: "Het is de ideale plek"

Nu we met corona grotendeels thuiszitten en lang niet iedereen een eigen tuin heeft, zijn volkstuintjes mateloos populair. Als gevolg zijn er lange wachtlijsten voor wie ook in de aarde wil wroeten. Volgens Suzanne de Boer, schrijfster van het boek Volkstuinverhalen ontdekken we door deze periode hoe fijn de natuur eigenlijk is. "Het is het enige waar we nog naartoe mogen."

"Mensen met een volkstuin boffen met hun tuin in het groen, waar ze lekker bewegen in de zon, over de heg een praatje maken met de buurtuinder en later weer opgeladen naar huis gaan", vertelt de Boer. Want juist dit missen volgens de schrijfster veel mensen op het moment.

"In een groter perspectief is het al een aantal jaren zo dat de werkdruk voor veel mensen al hoog is en dat mensen met een gezin in de stad uitloop in het groen zoeken. Tuinieren ontspant meer dan het lezen van een tijdschrift."

Daarnaast is het voor ouders fijn dat ze hun kinderen kunnen vrijlaten op een veilige plek en niet meer in een drukke straat van een grote stad.

Meer aanmeldingen

Bij volkstuinvereniging Groei & Bloei in Enkhuizen zijn het aantal aanmeldingen sinds een half jaar enorm gestegen. Volgens voorzitten Lou Schoenmaker is dit dan ook te wijten aan corona. "We zien de laatste maanden veel nieuwe gezichten. Vaak ook jonge mensen die zin hebben om in een tuin te werken."

De nieuwe leden zijn jong en wonen in een flat of appartement. "In onze tuinen hebben ze geen last van mensen en het is de ideale plek om te vertoeven." Het aantal aanmeldingen is zelfs zo hoog dat er nu 110 mensen op een wachtlijst staan. "We hebben twee complexen en deze zijn helemaal volgeboekt."

Bij de Alkmaarse volkstuin ATV De Rekere zien ze ook dat de tuinders met grotere regelmaat en langer in hun tuin bezig zijn. "Ze kunnen geen tijd besteden aan hun andere hobby. Dus er is veel activiteit op het complex", legt secretaris Joke van Wensveen van het complex uit.