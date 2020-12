Wethouder trekt forse huurverhoging volkstuinen in: "We hebben het verkeerd gedaan"

AMSTERDAM - Het massale verzet tegen de forse huurverhoging voor volkstuinen heeft zin gehad. Wethouder Van Doorninck komt terug op het plan: "We hebben het verkeerd gedaan en dat trek ik mij aan." Ruim 27.500 mensen tekenden de petitie tegen de plannen.

Florrie de Pater bij haar tuinhuisje op Frankendael - AT5

Door het plan van GroenLinks-wethouder Van Doorninck zouden huren in bepaalde gevallen met zo'n 400 tot 800 procent worden verhoogd. Tuinders kwamen massaal in opstand en vreesden het ergste. "Veel tuinders dachten dat ze hun tuin moesten opzeggen", vertelt Florrie de Pater in haar tuinhuisje op Frankendael in Zuidoost. Na een stevig gesprek met de volkstuinders gisteren, zegt Van Doorninck dat de forse huurverhoging voorlopig van de baan is. "We zien dat volkstuinders ontzettend geschrokken zijn en dat mensen denken dat ze hun tuin moeten verkopen. Dat is alles wat we niet willen."

Quote "Er zijn mensen die denken dat ze hun tuin moeten verkopen. Dat is alles wat we niet willen" MARIEKE VAN DOORNINCK, WETHOUDER RUIMTELIJKE ORDENING

Het is een pak van het hart van de volkstuinders, ook in Frankendael. Daar betalen tuinders tussen de 600 en 1000 euro per jaar. Dat mag best iets hoger, vinden ze, maar niet zo extreem. "Ik kan dat betalen", zegt Florrie de Pater. "Maar ik vind het niet eerlijk dat andere mensen voor wie hun tuin hun lust en leven is, dat niet kunnen. Die moeten hun tuin verlaten en dan komen hier alleen mensen met hoge inkomens die allemaal hetzelfde zijn." Wim Kuiper, bestuurslid van tuinvereniging Frankendael kan er nog boos om worden. "Als je huurbaas zegt: we gaan verhogen naar vijf keer de huur, dan heb je ook huurbescherming, en ik vind dat de gemeente ons ook bescherming moet bieden."

Van Doorninck zei het geld nodig te hebben om de tuinparken openbaar toegankelijk te maken. Er moeten bijvoorbeeld extra fietspaden komen. Overigens kon een kwart van de tuinders met een lager inkomen wel een korting van 50 procent krijgen. Het verschil moest dan weer opgebracht worden door de andere tuinders. Ook dat moet van tafel, vindt Florrie: "Ik ken hier een tuinder die op bijstandsniveau zit en die zegt: ik voel me heel ongemakkelijk dat een ander voor mij moet betalen." Voor mensen die hun tuin nét kunnen betalen is het ook lastig."Is het fair dat mensen met een iets hoger inkomen voor hun buren moeten betalen? Dat is inkomenspolitiek op verenigingsniveau. Hoe wil de gemeente dit juridisch onderbouwen?"

Quote "Is het fair dat mensen met een hoger inkomen met een hoger inkomen voor hun buren moeten betalen? FLORRIE DE PATER - VOLKSTUINDER

Wim Kuiper, van het bestuur van Frankendael is blij met de handreiking van Van Doorninck, maar zegt: "Ze had eerst met ons moeten praten en dan pas met een plan moeten komen." Dat erkent Van Doorninck dan ook ruiterlijk: "Dat hadden we achteraf moeten doen. Ik heb tegen de tuinders gezegd dat we dat verkeerd hebben gedaan en dat ik me dat aantrek. We moeten het gesprek opnieuw voeren." Morgen om 13.00 uur bieden de tuinders de petitie aan Van Doorninck aan.