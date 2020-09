Wachtlijst voor volkstuinen groeit door coronacrisis: 'Amsterdammers willen een tuin'

"Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen die hier in het Amsterdamse wonen en op een etage zitten, dat die gewoon een plek, net als een hoop andere mensen een tuin, willen. En daar zijn de volkstuinen natuurlijk voor", zegt Ralf Grevelink, voorzitter van de bond. Ook kwamen de leden van de bond vaker op de volkstuinen vanwege het thuiswerken en de coronamaatregelen elders in de stad.

Aspirant-lid

Wie een tuin wil huren en een huisje wil kopen, moet eerst aspirant-lid worden van de bond. Diegene kan zich daarna aanmelden bij een van de volkstuinen, maar daar is dus niet vaak plek. "Ik vind het toch soms een beetje benauwend want we willen het liefst zoveel mogelijk mensen een tuin gunnen", vertelt Jeannette Calbo, voorzitter van Tuinpark de Eendracht in Nieuw-West.

Op de meeste volkstuinen staan huisjes waar overnacht kan worden, maar het draait om het tuinieren. Onderhoud is daarom belangrijk. "Als je in mei of juni twee weken niet komt, dan heeft de tuin het eigenlijk al van je gewonnen", vertelt Grevelink. "Dan is het heel veel werk om die achterstand in te lopen. Dus je moet er echt bovenop zitten met een tuin. Maar dat is ook het leuke van een tuinhobby."