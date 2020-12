Protest tegen openstellen Amsterdamse volkstuinen: "Verstoort de natuur"

AMSTERDAM - Amsterdamse volkstuinhouders krijgen het flink voor de kiezen. Naast een huurverhoging die kan oplopen tot wel achthonderd procent wil de gemeente dat een deel van de tuinparken voor iedereen toegankelijk wordt. 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Zo wil de gemeente geasfalteerde fietspaden en lantaarnpalen plaatsen. Volkstuinhouders Iris en Klaas zijn bang dat hun groene paradijsje door de plannen verandert in een plek waar zelfs de dieren zich niet meer veilig voelen.

Dat ze in de toekomst veel meer huur moeten gaan betalen is tot daar aan toe, maar de gemeente heeft nog meer plannen. Volgens de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid gaan de tuinparken twintig procent van hun grond inleveren. Dat wordt openbaar gebied, beheert door de gemeente, waar niet-leden bijvoorbeeld kunnen sporten en picknicken. Ook worden er verlichte fietspaden van asfalt aangelegd.

Iris vreest voor de veiligheid op het park als de fietspaden dag en nacht geopend zijn. "Vernielingen, brandstichting. Dat hebben we nu al, terwijl we hekken hebben en het hier in de winter dicht is." Klaas vult aan: "We moeten nu regelmatig mensen eruit proberen te krijgen zonder geweld. Dat is vervelend."

"Er komt in principe gewoon een Berlijnse Muur door het park heen. Maar dan als doorgaand fietspad." Iris is ook bang voor de dieren in het park. "Een dag en nacht verlicht fietspad verstoort de natuur. Er broeden hier ransuilen die 's nachts hun jongen leren vliegen. We hebben broedende ijsvogeltjes, het mooiste vogeltje van Nederland. Die kan helemaal niet tegen verstoring. Als je hier een fietspad doorheen jaagt, dan zijn we dat kwijt."

Hoe de geasfalteerde fietspaden precies gaan lopen is niet bekend, wel lijkt het onvermijdelijk dat sommige volkstuinhouders een stukje tuin moeten gaan inleveren om ruimte te maken. Volgens Klaas wordt het tuinpark door de plannen in tweeën gehakt.

Vanavond is er een inspraakavond voor de volkstuinhouders, maar Iris verwacht er niet veel van. Ze is al jaren met de gemeente in gesprek. "We hebben heel veel ingesproken en meegedacht. Samen bekeken waar we meer openingen kunnen maken naar het park. Er zijn twee bruggen bijgekomen zodat je er van de andere kant ook in kan. En in één klap wordt alles van tafel geveegd, alsof wij niets willen. Dit bestuur luistert eigenlijk nergens naar."

Reactie gemeente:

"Het klopt dat we kijken naar maximaal 20 procent openbaarheid per park, dat wil zeggen bruikbaar voor iedere Amsterdammer die daar wil zijn. Om die openbaarheidsopgave te bereiken zullen we iets moeten gaan schuiven met tuinen en gaat er inderdaad iets van de tuinen af. Maar hiervoor maken we geleidelijk ruimte, zonder gedwongen vertrek, namelijk door gebruik te maken van de tuinen die vrijkomen. Jaarlijks zegt zo’n 3 tot 5 procent van de tuinders hun tuin op", aldus de gemeente.

"De gemeente onderzoekt samen met de volkstuinverenigingen, waaronder de Amsterdamse Bond van Volkstuinders, hoé de parken meer openbaar kunnen worden gemaakt. Hiervoor maakt elk volkstuinpark samen met de gemeente een plan van aanpak. Dat plan kan voor elk park verschillen: het hangt af van het karakter van het volkstuinpark en de ligging in de stad en is dus niet een keurslijf waar alle parken in moeten passen. Ook komen niet in elk park doorgaande fietspaden, bijvoorbeeld omdat dit vanwege hun ligging niet zinvol is. Goed om te weten dat het gaat om recreatieve fietspaden, waar voetgangers voorrang hebben en de fietser te gast is."

"Wat betreft de biodiversiteit: het kan zijn dat daar verandering in optreedt door meer bezoekers, maar juist door meer variatie in soorten tuinen en door natuurvriendelijke inrichting en beheer verwachten we niet dat de biodiversiteit afneemt."