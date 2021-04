Gesteggel over nieuwe vaarverbinding blijft, externe adviseur moet helpen

De bewonersfederatie, Natuurmonumenten, Vechtplassencommissie en het Plassenschap Loosdrecht zijn voor het stoppen van het onderzoek. "Het milieueffectrapport is duidelijk: alle alternatieven voor een vaarverbinding brengen schade aan natuur, landschap, cultureel erfgoed en rust", meldt het bestuur van de bewonersfederatie.

Ze ziet dan ook geen heil in verder onderzoek. "De documenten met adviezen stapelen zich op. Allemaal wijzen ze slechts één kant op. Het project blijkt niet haalbaar. Een vierde onderzoek zal de feiten en standpunten die er liggen niet wijzigen: de kans op haalbaarheid is aantoonbaar verwaarloosbaar klein. Nieuw onderzoek is dus verspilling van publiek geld." Zij zouden graag zien dat er samen gekeken wordt hoe de watersportsector op een andere manier wél een impuls kan krijgen.

De watersportsector, gemeente Wijdemeren, Provincie Noord-Holland, gemeente Stichtse Vecht, gemeente Hilversum, Waterschap AGV en LTO is voor verder onderzoek. Wethouder Jan-Jaap de Kloet van de gemeente Wijdemeren legt uit dat in het voortraject is afgesproken dat ze alle mogelijke routes voor een nieuwe vaarverbinding alleen 'gefundeerd' laten afvallen.

Hij vindt dat voor het beoordelen van de allerlaatste mogelijkheid (route via de Vuntus en deel van de Loenderveense Plas Oost) nog meer informatie nodig is. Misschien is de impact van die vaarroute daar wel te voorkomen of te verzachten.

"Ik vind dat we het aan de watersportsector, de bootbezitters en bezoekers verplicht zijn om die extra tijd en moeite te investeren. Alleen dan kunnen we een goed gefundeerd besluit nemen over een onderwerp dat al jarenlang de gemoederen in deze gemeente bezighoudt", zegt de wethouder in een reactie.