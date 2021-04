Stroef Ajax boekt zwaarbevochten overwinning bij sc Heerenveen

Ajax moest het in Heerenveen doen zonder Maarten Stekelenburg, De 38-jarige doelman raakte in de warmng-up geblesseerd en werd vervangen door Kjell Scherpen, die daarmee zijn eredivisiedebuut in de hoofdmacht maakte. Bij Heerenveen stonden oud-Ajacieden Siem de Jong en Lasse Schöne aan de aftrap. Bij Ajax ontbrak Daley Blind, die afgelopen week een zware enkelblessure opliep.

Huid duur verkopen

In de openingsfase maakte Ajax een stroeve indruk, waardoor de eerste grote kans dan ook voor Heerenveen was. Henk Veerman werd in de diepte gestuurd door oud-Volendammer Joey Veerman, maar de spits schoot de bal in het zijnet. Na 27 minuten kwamen de Friezen op voorsprong. Mitchell van Bergen ontdeed zich van Alvarez en tikte de bal in de verre hoek: 1-0.

Op de voorsprong voor de Friezen viel opmerkelijk weinig af te dingen. De thuisploeg was veel gevaarlijker dan Ajax, maar na 36 minuten kregen de Amsterdammers een uitgelezen kans in het schoot geworpen. Na hands van Jan Paul van Hecke in het strafschopgebied mocht Dusan Tadic aanleggen voor een strafschop. De Servische specialist benutte de penalty en hielp Ajax langszij.

