Ajax walst met speels gemak over armetierig ADO Den Haag heen

AMSTERDAM - Ajax heeft zondagavond opnieuw bewezen dat het veel ploegen uit het rechterrijtje ongrijpbaar is. De ploeg van trainer Erik ten Hag rekende kinderlijk eenvoudig af met ADO Den Haag en zag dat de steller bleef steken op 5-0.

Bij Ajax was al bekend dat Jurriën Timber een coronabesmetting had opgelopen. Vlak voor de aftrap kwam het nieuws naar buiten dat ook Sebastien Haller positief had getest op het virus. Beide ontbraken, evenals Antony en Noussair Mazraoui die met blessures kampen.

Heel even leek ADO Den Haag voortvarend van start te gaan en Ajax het vuur aan de schenen te leggen. Echter werden alle goede intenties van de bezoekers al vrij snel teniet gedaan door Dario Del Fabro. De ADO-verdediger schoof de bal zo in de voeten van David Neres, waarna Devyne Rensch de bal in de hoek legde: 1-0.

