Seizoen Ajacied Daley Blind voorbij, maar EK-droom nog in leven

Dinsdag raakte Blind geblesseerd in de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Gibraltar (7-0 winst). Op het eerste gezicht leek het om een knieblessure te gaan, maar na onderzoek in het ziekenhuis bleek de enkel het grootste probleem.

"Vandaag bleek na onderzoek in het ziekenhuis dat er gelukkig geen schade aan de knie is, maar wel dat de voorste enkelband van mijn linkerenkel is gescheurd. Ik ga ervan uit dat mijn seizoen bij Ajax voorbij is. Volgende week word ik geopereerd. Als echt alles tijdens de revalidatie meezit, heb ik de hoop dat ik het EK nog kan halen", meldt Blind.