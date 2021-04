Binnenkijken in De Drukkerij: "De nieuwe creatieve hotspot van onze stad"

Het is nu nog een bouwput, maar na de zomer zou Alkmaar een nieuwe place-to-be rijker zijn: De Drukkerij. In het enorme fabriekspand, waar vroeger kranten van de persen rolden, komt een werkplek voor creatieve makers en sociale ondernemers met daarbij horeca én een terras. "Een plek waar heel Alkmaar en de regio van gaat horen, een hotspot waar iedereen welkom is."

Dat vertelt ondernemer van de Stadsfabriek Nicolette de Wandeler tegen NH Nieuws. Ze neemt met haar collega's straks een kwart van het 10.000 vierkante meter grote pand onder haar hoede. "In De Drukkerij kom je om te werken, te creëren en te maken. De horeca is ondergeschikt."

Naast de Stadsfabriek met al hun partners, zitten de theatermakers van De Karavaan en de ondernemers van broedplaats Koel 310 in de oude fabriek. Daarnaast komt er een Urban Sports-cluster met een indoor-skatebaan en beachvolleybal. Maar er komen bijvoorbeeld ook werkplaatsen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Zoals NDSM-werf

"Al deze verschillende initiatieven onder een dak is uniek voor Alkmaar", stelt Nicolette. "Maar we hebben het wiel niet opnieuw uitgevonden. We zijn te rade gegaan bij De Hoop in Zaandam en de mensen van de Amsterdamse NDSM-werf. Ieder houdt zijn eigen identiteit, maar we gaan wel samenwerken."

Op 1 mei krijgen ze officieel de sleutel, maar onder andere De Wandeler mag nu alvast aan de slag. Want dat er nog een hoop werk verzet moet worden, is te zien: de voormalige drukkerij is kaal opgeleverd. "Einde zomer of begin van de herfst is hopelijk het grootste deel van de verbouwing klaar."

NH Nieuws mocht alvast even binnenkijken in De Drukkerij in wording: