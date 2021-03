Ondernemers werken achter de schermen aan opening culturele broedplaats De Drukkerij

ALKMAAR - Culturele broedplaats De Drukkerij is een stapje dichter bij de opening. De initiatiefnemers mogen het pand aan de Marconistraat begin april in gebruik nemen, aldus het college van Alkmaar. Het organiseren van activiteiten is dan nog niet mogelijk, maar de voorbereidingen voor de opening kunnen wel alvast doorgaan. "Zo gaat er geen tijd en energie verloren om dit mooie initiatief te realiseren", reageert wethouder Cultuur, Christian Braak.

De opbouw van De Drukkerij was in volle gang toen in december 2020 de aangescherpte maatregelen vanuit het kabinet werden genomen. Samen met de initiatiefnemers van het eerste uur, stichting De Drukkerij en de Regie B.V. heeft de gemeente zich ingespannen om de realisatie toch door te laten gaan. "Zo geven we ook wat perspectief aan de gebruikers. Iets om naar uit te kijken, in deze moeilijke tijden."

De broedplaats maakt onderdeel uit van grotere projecten zoals gebiedsontwikkeling in Oudorp en het Alkmaars Kanaal.

Eigen plek

Het combineert een publieke functie met een werk- en creëerplek voor culturele en creatieve ondernemers. Bekende Alkmaarse initiatieven als Koel310, De Karavaan, De Kaasfabriek en Bureau Permanent krijgen hun 'eigen plek'. In de ruimte voor Urban Sports komen bijvoorbeeld beachvolleybalvelden en een freerun- en skatehal.

De Drukkerij biedt straks experimenteerruimte, podia en presentatiemogelijkheden. "Daar waar zoveel behoefte aan is", stelt Braak. "Bovendien is het van belang voor de groeiende gemeente. We zetten Alkmaar hiermee op de kaart voor creatieve, innovatieve makers."