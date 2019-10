Broedplaats De Hoop is af: "We zijn de gangmaker van de Achtersluispolder"

ZAANDAM - Creatieve Broedplaats De Hoop in Zaandam is af. In het pand van ruim 13.000 vierkante meter worden ateliers verhuurd. "We verwachten dat hier zo'n 200 á 250 mensen gaan verblijven en werken", vertelt initiatiefnemer Cyril Stom.

De ateliers zijn gemaakt van houten panelen, die over een paar jaar weer mee verhuisd kunnen worden. In De Hoop huren allerlei verschillende creatieven een ruimte: van meubelmakers en kunstenaars, tot een cateringbedrijf en dansschool. De Hoop is gevestigd in de oude kartonfabriek in de Achtersluispolder van Zaandam, en zal daar zeven jaar zitten.

"Als je een vergelijking moet maken met NDSM, die twintig jaar geleden Amsterdam-Noord op sleeptouw genomen heeft, gaan wij dat hier doen voor de Achtersluispolder", aldus Stom. Ook wil De Hoop een maatschappelijke taak vervullen in de regio, door bijvoorbeeld te werken met jongeren uit de Zaanse wijk Poelenburg en door het vergroenen van de buurt. "We zijn hier eigenlijk een beetje de gangmaker aan het worden, vertelt Stom. "Ik denk dat wij in de Achtersluispolder wel onze plek gevonden hebben, want Zaanstad is wel een maakstad."

Mede-initiatiefnemer Sjoerd Ruarus is vooral trots op de zelfredzaamheid en zelfmaakbaarheid van De Hoop. "Dat wij zelf bottom-up initiatief tot de beschikking zijn gekomen om dit project te realiseren. Met eigen middelen en eigen mensen. Tot in detail toe dingen zelf kunnen maken, geschikt voor de aankomende zeven jaar."

"We merken hier een beetje de Rotterdamse mentaliteit, besluit Stom. Amsterdam is een toffe stad, ik woon er zelf ook, maar er wordt heel veel gepraat. In Zaanstad is het wat minder praten en meer doen en dat voelt heel prettig!"