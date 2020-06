Coronaproof theater in leegstaande drukkerij: "Dit is een hele bijzondere ervaring"

ALKMAAR - Door de coronacrisis ligt het culturele leven al een tijdje stil. In Alkmaar hebben ze daar iets op bedacht. In een leegstaande drukkerij wordt de drive-thru theatervoorstelling Brandstof gemaakt. Met je auto rijdt je door het pand naar vijf verschillende plekken waar scenes worden opgevoerd. Vandaag is de premiere.

Op het parkeerterrein van de voormalige drukkerij van TMG Media wordt het publiek opgevangen. Met een megafoon worden de instructies omgeroepen: in de auto blijven zitten en geen applaus geven of toeteren omdat er in het gebouw meerdere groepen zijn. "Er gaan per tijdslot zes auto's naar binnen maar we spelen achter elkaar door", vertelt Els Schipper van de Karavaan. "Acteurs spelen wel 22 keer dezelfde scene achter alkaar."

Autoruit

Een van die acteurs is Lusanne Arts uit Amsterdam. Spelen voor publiek dat in een auto zit is wel even wennen, maar ze is blij dat ze in ieder geval weer kan spelen. "Normaal zit het publiek natuurlijk heel dichtbij. Nu zitten ze achter een autoruit en dan twijfel je weleens of je contact hebt, maar ik pas mijn spel daar ook op aan. Tot nu toe gaat dat erg goed."