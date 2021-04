Telstar-verdediger El Yaakoubi baalt flink van verlies tegen z'n oud-teamgenoten: "Zonde"

Een zure nederlaag tegen zijn oude werkgever. Voor Redouan El Yaakoubi was het een teleurstellende avond tegen Jong FC Utrecht (2-3 verlies_. De Telstar-verdediger komt uit de Domstad en kent veel spelers van de tegenstander goed. "Af en toe dolletje heen en weer, maar ik vind het zonde dat we verliezen."

"Ze waren extreem goed in de counter", analyseert Redouan El Yaakoubi de nederlaag na afloop. "Dat was hun verdienste, maar wij hebben meer kansen gehad."

Toekomst

El Yaakoubi is bezig aan zijn tweede seizoen in Velsen-Zuid. En dat wordt zijn laatste. De Utrechtse verdediger wil graag een stap omhoog maken. "Er is wel wat concreets, maar ik heb nog geen keus gemaakt. Ik laat jullie nog even in spanning."

Bekijk de video voor het hele gesprek met Redouan El Yaakoubi.