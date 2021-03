El Yaakoubi en Najah willen vertrekken bij Telstar; Plet nog in gesprek

Telstar-spelers Redouan El Yaakoubi en Anass Najah hebben besloten hun contract in Velsen-Zuid niet te verlengen. Beide spelers hopen een stap hogerop te kunnen maken. De eerste divisie-club is nog in gesprek met Glynor Plet en Tom Overtoom over een langer verblijf.

Redouan El Yaakoubi in actie tegen Roda JC - Pro Shots / Remko Kool

"Wij hadden ze er graag bijgehouden, maar ze willen graag een stap maken. Dat is hun goed recht", zegt Jonker over El Yaakoubi en Najah. De contracten van Welat Cagro, Kick Groot en Hossein Zamani zijn formeel opgezegd door Telstar. De deadline daarvoor is donderdag 1 april.

Gehuurde spelers Daniel Adshead gaat zoals afgesproken terug naar Norwich City. Over verdediger Farouq Limouri en middenvelder Ozan Kökcü heeft Telstar weinig te zeggen. Zij worden gehuurd van respectievelijk Sparta Rotterdam en Sabah Baku. Jonker: "Limouri manifesteert zich prima. Een speler waar ik heel tevreden over ben." AZ-huurling Jasper Schendelaar vertrekt transfervrij bij AZ. Zijn toekomst is nog onduidelijk. De overige vijftien spelers blijven bij Telstar. "Als het aan mij ligt gaan we naar een groep van 23. Er moeten dan dus nog acht spelers bij", aldus Jonker.

