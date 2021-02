Frank Korpershoek neemt na 15 jaar afscheid van Telstar

VELSEN-ZUID - Frank Korpershoek heeft maandagavond zijn afscheid bij Telstar aangekondigd. 'Mister Telstar' zal aan het einde van het seizoen de Witte Leeuwen verlaten. De 36-jarige Korpershoek is sinds 2006 in dienst van Telstar en speelde vijftien seizoenen onafgebroken voor de club.

Korpershoek werd in 2006 weggeplukt bij de amateurs van DWV uit Amsterdam. De Heemstedenaar debuteerde voor Telstar op 18 augustus 2006 tegen Helmond Sport. In oktober van het vorige jaar werd de aanvoerder met 372 duels de speler met de meeste duels voor Telstar. Hij evenaarde toen het record van Fred Bischot en leverde hem de bijnaam 'Mister Telstar' op.

Nieuwe carrière

Korpershoek combineerde het bestaan als profvoetballer al enige tijd met het werk als jeugdtrainer. Sinds anderhalf jaar traint hij de jeugd bij Ajax, waar hij op dit moment werkt als assistent-trainer van de Onder 15.

Het nieuws over het aanstaande afscheid van Korpershoek komt reeds na de bekendmaking dat de verdediger de komende weken niet in actie zal komen vanwege een enkelblessure, opgelopen in het duel met Go Ahead Eagles afgelopen zaterdag.

Bekijk hieronder de afscheidsvideo van Frank Korpershoek