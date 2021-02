Telstar zonder Korpershoek tegen NAC, aanvoerder meerdere weken aan de kant

Het slechtste nieuws uit Velsen-Zuid was dat Frank Korpershoek de komende weken niet in actie zal komen voor Telstar. De aanvoerder van de Witte Leeuwen moest zich afgelopen zaterdag tegen Go Ahead Eagles voortijdig laten vervangen vanwege een enkelblessure. "Frank kan de komende weken niet spelen. De rest is gelukkig nog inzetbaar", zei Jonker. Shayne Pattynama heeft ook wat last na zaterdag, maar we hopen dat hij erbij kan zijn morgen."