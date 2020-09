Korpershoek speelt 372ste wedstrijd en is nu officieel Mister Telstar

Op gelijke hoogte met Bischot

Trainer Andries Jonker besloot de routinier vanavond tegen FC Den Bosch ook 'gewoon' op het wedstrijdformulier te zetten. Daarmee evenaart de 35-jarige middenvelder het aantal wedstrijden van Fred Bischot. De verdediger kwam in de jaren '70 en '80 ook tot 372 wedstrijden voor Telstar. De verwachting is wel dat Korpershoek binnenkort alleen aan kop gaat, want in tegenstelling tot Bischot, kan hij nog wat wedstrijden aan zijn erelijst toevoegen.

Korpershoek sloot in het seizoen 2006/07 aan bij het eerste van Telstar. De Witte Leeuwen pikten hem op bij DWV. In de daaropvolgende seizoenen kwam hij tot een indrukwekkend aantal van 371 wedstrijden in het eerste elftal van Telstar.