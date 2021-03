Telstar-huurling Jasper Schendelaar vertrekt transfervrij bij AZ

De optie in het contract van Jasper Schendelaar wordt niet gelicht. De doelman vertrekt daardoor deze zomer transfervrij bij AZ. Dit seizoen wordt Schendelaar gehuurd door Telstar, waar hij nog geen minuut miste.

Schendelaar had de mogelijkheid zijn aflopende contract voor twee seizoenen te verlengen. Zaakwaarnemer Bert Accent laat aan NH Sport weten dat AZ ervoor heeft kozen die optie niet te lichten.

De keeper gaat samen met zijn zaakwaarnemer bekijken welke clubs belangstelling tonen. Telstar blijft een optie voor Schendelaar. Ook een stap naar het buitenland behoort tot de mogelijkheden, laat Accent weten.

Vrijdagavond komt Schendelaar weer in actie met Telstar. Er staat dan een thuiswedstrijd tegen Jong FC Utrecht op het programma.

AZ-spelers

AZ is nog in gesprek met Jonas Svensson, Jordy Clasie en Ramon Leeuwin. Zij hebben ook alle drie een aflopend contract in Alkmaar. Ron Vlaar stopt met voetballen en zal zich oriënteren naar een nieuwe functie binnen de club.

Een woordvoerder van AZ laat weten dat de club ook nog in gesprek is met trainer Pascal Jansen. Zijn contract loopt deze zomer af.