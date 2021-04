Onnauwkeurig Telstar doet zichzelf tegen Jong FC Utrecht opnieuw tekort

Telstar heeft een spannende wedstrijd tegen Jong FC Utrecht niet weten te winnen. Waar de doelpunten gemakkelijk erin gingen voor de bezoekers, waren de Velsenaren zelf te onnauwkeurig in de afwerking: 2-3.

Telstar kwam erg matig uit de startblokken tegen de beloften van FC Utrecht. De Domstedelingen kennen een matige tweede seizoenshelft, maar bezorgden Telstar binnen een kwartier flinke kopzorgen. Remko Balk en Jeredy Hilterman brachten Jong FC Utrecht al snel op een 0-2 voorsprong.

Achtervolging

Telstar moest in de achtervolging. Glynor Plet maakte na 21 minuten de aansluitingstreffer, maar overtuigend was het allemaal niet in Velsen-Zuid. De ploeg ging op jacht naar de gelijkmaker, maar echte uitgespeelde kansen bleven uit.

Jasper Schendelaar, die wordt gehuurd van AZ en daar na dit seizoen transfervrij vertrekt, hield Telstar vlak voor rust in de wedstrijd. Tot twee keer toe lag de doelman in de weg op pogingen van Jong FC Utrecht om de wedstrijd voor rust al te beslissen.

Bekijk hieronder de reactie van Andries Jonker na de nederlaag tegen Jong FC Utrecht. Tekst loopt door onder de video.