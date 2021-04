El Yaakoubi en Najah spinnen in het web: Telstar-spelers hopen op Nederlandse club

Anass Najah

"Het moet echt de moeite waard zijn en alles moet kloppen. Ik ben ook echt een mama's kindje en ben graag thuis", aldus Najah, die voorlopig dus niet van plan is om naar het buitenland te gaan. De middenvelder is bezig aan zijn vierde seizoen bij Telstar.

Redouan El Yaakoubi

Ook Redouan El Yaakoubi ziet een stap buiten Nederland niet zo snel gebeuren. "Ik denk niet dat ik al zo'n naam heb in de voetballerij om naar een leuke club in het buitenland te gaan. Ik heb een stichting opgestart en moet dan mijn familie en vrienden achterlaten. Dat is het op dit moment nog niet waard", zei El Yaakoubi. De verdediger is bezig aan zijn tweede seizoen bij Telstar. Dit seizoen begon hij in alle wedstrijden van Telstar in de basis.