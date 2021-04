Jongste verdachte (17) van gewelddadige overval Schoorl voorlopig vrij

De 17-jarige jongen die ervan wordt verdacht samen met een 20-jarige Alkmaarder een villa in zijn dorp Schoorl te hebben overvallen, is onder 'een groot aantal voorwaarden' vrij. De 20-jarige zit nog wel vast. Tijdens de overval werden de bewoonster en haar kinderen onder schot gehouden en is de moeder geslagen met het pistool.

De rechtbank laat weten aan NH Nieuws dat zij verder geen uitspraken doet over onder welke voorwaarden de jongste verdachte is geschorst.

Voor minderjarigen wordt voorlopige hechtenis over het algemeen gezien als een heel zwaar middel, omdat diegene dan wordt ingesloten in een justitiële jeugdinrichting, gescheiden van zijn familie, leefomgeving en school.

Afgelopen maandag was er een (besloten) zitting waarin een verzoek werd gedaan voor vrijlating van de jongen uit Schoorl. Die dag werd ook duidelijk dat de twee verdachten in juni moeten voorkomen bij de jeugdrechter.

Onder schot

Op 17 december drongen twee mannen de woning in. Één hield de moeder en kinderen onder schot, terwijl de anderen de woning doorzocht. Er is in ieder geval een mobiele telefoon meegenomen.

De overval had grote impact en kort daarna loofde het slachtoffer middels een privédetective 25.000 euro uit voor de gouden tip over de overval. Dit geld is niet uitgekeerd: wel werden twee verdachten aangehouden.