Dorpsgenoot (16) pleegde brute overval op Schoorlse villa, tipgever wil geld zien

SCHOORL - Wie gaf de gouden tip die leidde naar de aanhouding van de twee jonge verdachten van de gewelddadige woningoverval in Schoorl? Over het antwoord op deze vraag verschillen een tipgever en een privé-detective van mening. Deze week bleek dat een Schoorlaar (16) en Alkmaarder (20) zijn aangehouden wegens betrokkenheid bij de overval. Hun voorarrest is inmiddels verlengd met een maand. "Wél heel toevallig: ze zijn gepakt op de dag dat ik de tip gaf", aldus Alkmaarder Erik tegen NH Nieuws.

De bewuste villa is omhekt en bewaakt met camera's - NH Nieuws/ Maaike Polder

De slachtoffers loofden destijds 25.000 euro uit voor de tip die zou leiden naar de oplossing van de brute overval op 17 december. De vrouw des huizes werd die avond in het bijzijn van haar kinderen door een overvaller onder schot gehouden en met een pistool geslagen. Het bedrag wordt niet uitgekeerd, volgens de door de familie ingehuurde privé-detective Gerard Wuite. "Er is na mijn oproep in de media om informatie over deze zaak een gigantische berg tips binnengekomen. Al die splintertjes informatie zijn gecheckt en leidden naar deze twee verdachten", vertelt hij tegen NH Nieuws. Gouden tip? "Een gouden tip, met concrete informatie die voor een doorbraak zorgt, zat er niet tussen", legt Wuite uit. Dit tot frustratie van Erik, die ervan overtuigd is dat de jongemannen zijn aangehouden mede dankzij hem.

Op zijn werk zou Erik belastende informatie hebben gehoord over de roofoverval. "Ik deelde dit met recherchebureau Wuite en ging op 4 januari naar de politie om een verklaring af te geven. Die avond is een van de verdachten aangehouden. Sinds die dag zit ik ondergedoken, want ik word bedreigd door vriendjes van een van de jongens waar ik over verklaard heb." Volgens Wuite lijkt Erik het verhaal om te draaien. "Hij belde mij omdat hij bedreigd werd, mogelijk door jongens die met die overval te maken hebben." Daarop adviseerde Wuite Erik om daar aangifte van te doen. "Daarna vertelde hij wat hij van de zaak wist. Wij hadden toen al zoveel aanknopingspunten, zijn input maakte daar geen verschil in." Erik is volgens Wuite de enige tipgever die geld wil zien. "Het uitloven van tipgeld heeft ook als gevolg dat je gelukszoekers treft." Tekst gaat door onder kader

Zowel de politie als het Openbaar Ministerie verstrekken minimale informatie over het lopende onderzoek. Voor nu is het voorrarrest van de verdachten verlengd met dertig dagen en daarna zal de raadkamer opnieuw beslissen over de eventuele voortzetting van hun voorlopige hechtenis. Eerder liet de politie al aan NH Nieuws weten uitloving van tipgeld af te raden. "Het kan politieonderzoek bemoeilijken, maar we snappen het. En het is niet verboden om te doen." Het OM heeft in deze zaak geen beloning uitgeloofd en laat weten over eventuele particuliere initiatieven geen woordvoering te doen. "Dat er verdachten zijn aangehouden is, zoals wel vaker, te danken aan goed en zorgvuldig recherchewerk van politie", aldus een woordvoerder.

Erik geeft ruiterlijk toe dat de uitgeloofde beloning van 25.000 euro reden was om te praten, maar hij wilde ook iets goeds te doen. "Ik dacht: én gerechtigheid, én ik kan het geld goed gebruiken om mijn schulden af te lossen." Maar nu is er dus een patstelling. "Helaas wil de politie mij niks inhoudelijk zeggen over de zaak en met Wuite kom ik niet verder." "Het gaat bij mij om de feiten", zegt Wuite. "Dat heb ik Erik ook uitgelegd. En hem ook uitgenodigd voor een kop koffie om de zaak nog eens haarfijn uit de doeken te doen." Criminele groep jongeren De politie, maar ook Wuite, sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen in deze zaak. "In het onderzoek komt naar voren dat deze twee verdachten mogelijk onderdeel uitmaken van een groep jongemannen die zich met criminele activiteiten bezighoudt in de regio Alkmaar, Bergen en Schoorl", is het enige dat Wuite er over kwijt kan. "Het onderzoek loopt nog."

Op 17 december werden de bewoners bruut overvallen - Maaike Polder / NH Nieuws

NH Nieuws is ook bij de bewoners geweest en die willen niet reageren. Volgens Wuite zijn ze erg ontdaan door wat er die avond in hun woning 'Villa Belvedere' aan de Poelenburgerlaan is gebeurd. "Ze zijn wel opgelucht dat er verdachten zijn aangehouden, en dat er adequaat is gehandeld door de politie."