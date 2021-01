Verdachten (16 en 20) aangehouden voor overval op familie in Schoorlse Villa

SCHOORL - Twee jongemannen van 16 en 20 jaar zijn aangehouden voor de woningoverval aan de Poelenburgerlaan in Schoorl op 17 december. De bewoonster werd samen met haar kinderen tijdens die overval onder schot gehouden en de moeder werd ook in haar gezicht geslagen met een pistool.

Die avond was de bewoonster alleen thuis met haar kinderen en drongen de mannen de woning binnen. Een van de overvallers heeft de vrouw in het bijzijn van haar kinderen ernstig verwond door haar met zijn pistool in het gezicht te slaan.

Direct na de gebeurtenis op die avond startte de politie een grote zoekactie in de buurt van de woning, Villa Odessa. Dat leverde niets op.

Beloning

Kort daarna werd bekend dat de bewoners 25.000 euro uitloofden voor de gouden tip over de overval en daarvoor een particulier recherchebureau inhuurden, dat beveiligingsbeelden verspreidde. De woordvoerder van de politie kan nog niets zeggen of naar aanleiding van die uitloving een gouden tip is binnengekomen.

Woordvoering van de politie kon ook niet vertellen waar de verdachten vandaan komen. De twee verdachten zitten in voorlopige hechtenis. Meerdere aanhoudingen in deze zaak zijn niet uitgesloten.