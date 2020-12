Moeder en kinderen onder schot gehouden bij woningoverval, 25.000 euro voor gouden tip

SCHOORL - De bewoners van Villa Odessa aan de Poelenburgerlaan in Schoorl hebben een beloning uitgeloofd van 25.000 euro voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van de daders. Vorige week donderdag waren zij in hun eigen huis doelwit van een zeer brute gewapende overval. De bewoonster en haar kinderen zijn gegijzeld en onder schot gehouden, de moeder werd ook met een pistool in haar gezicht geslagen.