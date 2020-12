Beloning voor tips overval kan onderzoek politie bemoeilijken: "Maar we snappen 't"

SCHOORL - De particuliere beloning van 25 mille, die is uitgeloofd voor tips over de daders van een gewelddadige overval op een villa in Schoorl, kan het lopende politieonderzoek in de wielen rijden. Dat zegt de politie. "Wij adviseren altijd om het niet te doen, maar kunnen het niet verbieden."

Een week geleden, donderdag 17 december omstreeks 22.00 uur, pleegden twee overvallers een brute overval op een villa aan de Duinweg in Schoorl. Ze gijzelden de vrouw des huizes en haar kinderen en hielden hen met een vuurwapen onder schot. Ook sloegen ze de moeder met een pistool in haar gezicht. Ze eisten geld en zijn met een buit vertrokken.

De politie was op de hoogte van de actie van de gedupeerden. "Wij wisten er van", vertelt politiewoordvoerder Wendy Boudewijn. "Wij hebben hen wel geadviseerd het niet te doen. Dat doen wij bij alle particulieren die een beloning beschikbaar stellen. Het maakt dan niet uit of die hoog of laag is."

"We leggen ook altijd uit waarom. Het kan namelijk ons onderzoek bemoeilijken. Daders kunnen juist op de vlucht slaan als er geld op hun hoofden staat. Dat zelfde advies geldt voor het publiceren van beelden. Omdat mensen daar soms pontificaal op staan, kan dat tot strafvermindering leiden."

"Maar we snappen wel heel goed waarom iemand deze stappen zet. Er is hen iets vreselijks overkomen en ze willen heel graag dat de daders gepakt worden. En het is niet verboden om dit te doen. Het is hun geld, en het zijn hun camerabeelden."

De politie heeft de overval in onderzoek. De daders zijn nog altijd spoorloos. Het gaat om twee mannen met een tenger postuur. Ze waren gekleed in donkere kleding en droegen bivakmutsen.