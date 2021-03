Jonge verdachten van brute villa-overval in Schoorl in juni voor rechter

SCHOORL - De twee verdachten van de gewelddadige overval op een villa in Schoorl moeten in juni voor de rechter verschijnen. De Schoorlaar (17) en Alkmaarder (20) zouden op 17 december de woning zijn binnengedrongen en een vuurwapen hebben gericht op de bewoonster en haar twee jonge kinderen. De moeder werd ook met het pistool in haar gezicht geslagen.

Dit meldde de officier van justitie vandaag tijdens een proforma-zitting van de oudste verdachte in de Alkmaarse rechtbank. De zitting van de 17-jarige jongen was besloten, omdat hij minderjarig is.

Ernstig verwond

Die donderdagavond in december was de bewoonster alleen thuis met haar kinderen. Eén van de daders heeft de vrouw en de kinderen onder schot gehouden en gegijzeld. Ondertussen doorzocht de andere man de woning.

Een van de overvallers heeft de vrouw in het bijzijn van haar kinderen ernstig verwond door haar met zijn pistool in het gezicht te slaan. Het is niet helemaal duidelijk wie van de twee verdachten het wapen zou hebben gedragen.

De advocaat van de Alkmaarder zei vandaag in de rechtszaal dat het proces-verbaal over eventuele DNA-sporen op het wapen die leiden naar zijn cliënt in het dossier ontbreken. Inmiddels is wel duidelijk dat de daders die avond in ieder geval een telefoon hebben buitgemaakt.

Criminele groep jongeren

Kort na de overval loofden de bewoners 25.000 euro uit voor de gouden tip. Ze huurden daarvoor een particulier recherchebureau in dat ook beelden van hun beveiligingscamera verspreidden.