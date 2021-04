Haarlem zet extra stadsbeveiligers in ter controle van de coronaregels

De gemeente Haarlem heeft sinds deze week extra beveiligers ingezet die het publiek en ondernemers in de stad wijzen op de coronaregels en hier zo nodig over in gesprek gaan. Dat meldt nieuwspartner Haarlem105 .

Er lopen sinds deze week vier van dit soort 'stewards' rond. Zij zijn werkzaam bij stichting ATC en worden vaker ingehuurd om leefbaarheid en veiligheid in een bepaald gebied te waarborgen.

De stewards, die werken in duo's, hebben minder bevoegdheden dan handhavers maar mogen wel waarschuwen. Zij roepen buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) eventueel op als de regels worden overtreden. Als het moet, worden de meer bevoegde handhavers of de politie er ter ondersteuning bijgehaald bij het uitschrijven van boetes of andere calamiteiten.

Mooie weer

De gemeente laat weten dat de extra controles worden gedaan bij drukte. "In dit geval komt dat door het mooie weer van deze week", zegt een medewerker van de gemeente tegen Haarlem105. Hoe lang de controleurs blijven rondlopen en -fietsen en of andere gemeenten dit ook doen of misschien later aanhaken, kan de woordvoerder niet zeggen.

Het ATC personeel heeft al ingegrepen in de binnenstad. "Wij werden donderdag op de Oude Groenmarkt vriendelijk doch dringend gesommeerd ons te verspreiden", zeggen enkele bezoekers tegen de stadsomroep.

Beveiligers van ATC kunnen ook worden ingezet als verkeersregelaar, melden zij op hun website. Dat deden zij ook al voor de coronacrisis. Zij bieden hulp bij bijvoorbeeld evenementen, in winkelstraten en op boulevards.