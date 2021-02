Na weekend terughoudende handhaving 'wellicht strenger' in (te) drukke stad

HAARLEM - Er zijn dit weekend ondanks de grote drukte in de stad overdag geen boetes uitgedeeld voor het niet naleven van de coronaregels. Volgens burgemeester Jos Wienen zijn er wel veel waarschuwingen uitgedeeld, maar er is 'terughoudend' gehandhaafd, 'omdat iedereen begrijpt wat er gebeurd bij zulk onwaarschijnlijk mooi weer'.

NH Nieuws

"Maar het was echt druk", zegt Wienen. Hij doelt vooral op de plekken waar koffie en ijsjes to go werden verkocht. "Daar zie je extra mensen wachten op hun beurt en mensen die daar dan blijven staan om wat ze gekocht hebben te gebruiken, wat niet de bedoeling is. Zo moet het niet."

Wienen worstelt met de handhaving van de anderhalvemeterregel, net als met de handhaving van samenkomsten van meer dan twee personen in parken of langs de kade van het Spaarne. Na overleg met collega's uit de Veiligheidsregio Kennermerland gaat daar wel verandering in komen, zo zegt hij in een interview met NH Nieuws.

Burgemeester Jos Wienen over drukke lenteweekend in Haarlem - NH Nieuws

Burgemeester Jos Wienen is ondertussen wel actief bezig om één van de experimenten rond de heropening van de horeca- en cultuursector in Haarlem te laten plaatsvinden. "Er lopen op dit moment ook hier verschillende initiatieven om dingen mogelijk te maken in het kader van die pilots." Hij wil nog niet veel kwijt, maar zegt dat sommige initiatieven komende week zullen plaatsvinden en andere dingen op iets langere termijn. Hij waarschuwt voor te veel enthousiasme over deze pilots. "Het is niet zo dat die ondernemer dan mag doorgaan en zich dan van de regels niet zoveel meer hoeft aan te trekken. Want het betekent juist dat je dan veel moet organiseren en veel moet monitoren. Dus het is meer werk. Maar het is de bedoeling dat er uiteindelijk voor iedereen meer ruimte komt."