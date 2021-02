Drijvend concertje om 'de stad een kleine glimlach te geven'

"Gewoon even iets leuks voor de stad en bandjes kunnen eindelijk weer eens spelen", zo verwoordde Paco Voorhans in een berichtje aan de redactie zijn idee om elk weekend vanaf zijn boot een 'drijvend concert' te verzorgen. "Wij varen vrijwillig en bandjes spelen voor liefde en applaus", benadrukt hij nog.

Tijdens de vorige lockdown, in het voorjaar van vorig jaar, ontpopte de kade van het Spaarne zich tot een populaire plek. Bij gebrek aan terrassen gingen veel mensen aan de waterkant zitten, om daar van de zon en een drankje te genieten. En nu het ijs gesmolten is, is die gewoonte weer snel opgepakt. De boulevard in de stad heeft nog nooit zo goed dienst gedaan als tijdens de coronacrisis.

Ook anderhalve meter op de boot

Het is geenszins de bedoeling om de coronaregels te breken, laat Paco zien. De boot is groot genoeg voor acht personen op anderhalve meter, en de band van vandaag is ook nog eens grotendeels een gezin. Maar het is voor Paco ook belangrijk hoe het eruit ziet. "Dat mensen op de kade niet denken 'wat zijn dat voor mafkezen'. Dat het wel heel duidelijk is dat we die anderhalve meter handhaven."