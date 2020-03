Haarlemse handhaving waakhond coronaregels: "We krijgen veel meldingen over groepen jongeren"

HAARLEM - "Zou u misschien wat verder uit elkaar willen gaan staan?", vraagt handhaver Amina vriendelijk aan twee mannen op de Haarlemse Botermarkt. Vanaf nu mag ze boetes van vierhonderd euro per persoon uitdelen aan mensen die het niet zo nauw nemen met 'de coronaregels'. "Dat zijn vervelende bedragen, maar de regels zijn er niet voor niets."

Samen met collega Frank heeft ze zaterdag dienst in de Haarlemse binnenstad. Sinds vrijdag is de noordverordening overal officiëel. Dus dat betekent dat groepen van meer dan drie personen, op gezinnen na, strafbaar zijn en ook winkels worden extra gecontroleerd op hygiëne en deurbeleid. NH Nieuws liep zaterdag, op afstand natuurlijk, mee met de twee Haarlemse handhavers.

Nonchalante jongeren "Over het algemeen houden de Haarlemmers zich goed aan de regels", vertelt Amina. "Op de jongeren na dan." Zij en de politie krijgen veel meldingen van Haarlemmers die zich storen aan rondhangende groepen jongeren. "De sportterreinen zijn afgesloten en dan klimmen ze met z'n allen over het hek en dan gaan ze in de dug-outs zitten. Dat is natuurlijk niet de bedoeling en komen we in actie." Er volgt eerst een fikse waarschuwing, een belletje naar de ouders en als ze dan nog de ernst van de zaak niet doorhebben, krijgen ze de boete van vierhonderd euro per persoon.

Eigen veiligheid Zo nu en dan leidt een waarschuwing tot onbegrip. Frank en Amina proberen de situatie altijd via 'maatwerk' te controleren en denken dan ook om hun eigen veiligheid. "We hebben altijd handschoenen bij ons, we kunnen een mondkapje opdoen en we hebben een veiligheidsbril bij ons." In de tijd dat NH Nieuws meeliep bleef het bij de waarschuwing op de Botermarkt. Amina en Frank surveilleren ook de hele zaterdagavond door de stad. "Het wordt best fris vanavond, dus wie weet hebben we het even wat rustiger."