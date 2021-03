Kunstroute ArtZuid gaat door maar later dit jaar

De zevende editie van ArtZuid start dit jaar in Amsterdam later namelijk op 1 juli a.s. De nieuwe aanvangsdatum is vastgesteld in overleg met de gemeente en is onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen. De tentoonstelling duurt tot en met 17 oktober 2021. Zonder corona zou de beeldenroute veel eerder zijn geopend.